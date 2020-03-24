Форвард Александр Кокорин может получить от футбольного клуба «Сочи» предложение подписать полноценный контракт после окончания срока его аренды. Летом 2020 года 29-летний спортсмен станет свободным агентом.

О намерении «Сочи» сохранить Кокорина в команде сообщил порталу Championat.com информированный источник. По его данным, в переходе Кокорина в «Сочи» лично заинтересован владелец клуба Борис Ротенберг. Футболист в четырех проведенных матчах забил три гола и сделал результативную передачу.

Кокорин перешел из «Зенита» в «Сочи» 17 февраля сроком до конца зимы в результате трансфера.

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов заявил, что Кокорину придется доказать свою «нужность», если он хочет вновь оказаться в национальной команде. Тренер напомнил, что из-за тюремного срока за избиение чиновника и травмы все последние победы были одержаны без него.