Полиция распылила слезоточивый газ в болельщиков перед финалом Лиги чемпионов

Правоохранители в Париже применили слезоточивый газ для предотвращения беспорядков перед финальным матчем Лиги чемпионов. Видеозаписи этого появились в соцсетях. Начало встречи «Реал Мадрид» — «Ливерпуль» пришлось отложить из-за прорвавшихся к стадиону безбилетных фанатов.

Чтобы успокоить фанатов «Ливерпуля», полиция применила слезоточивый газ, сообщило Daily Star. Причем, на появившемся в соцсетях видео, можно увидеть, как один из болельщиков показывает в камеру билет на матч.

Один из болельщиков, как уточнено в материале, обратился в эфир BT Sport с сообщением, что из-за действий сотрудников полиции есть пострадавшие, в том числе и дети.

Табло на стадионе «Стад де Франс» показывало, что начало финального матча задерживали из-за позднего прибытия болельщиков. Но позже стало известно, что некоторые болельщики прорвались к стадиону, несмотря на попытки охраны им помешать. Поэтому полиции пришлось закрыть проходы. В соцсетях появились кадры того, что творилось у стадиона. Болельщики пролезали через турникеты и прорывалиись сквозь работников службы безопасности.