Начало финального матча Лиги чемпионов задержали

Начало финального матча футбольной Лиги чемпионов пришлось отложить из-за проблем с безопасностью. Причиной стали пришедшие без билетов болельщики, которые стали прорываться к стадиону и пробегать мимо охраны.

Игру планировали начать в 22:00 по московскому времени. Но стартовый свисток пришлось отложить из-за безбилетников. Болельщики стали перелезать через турникеты и прорываться сквозь работников службы безопасности. В итоге против те, кто пришел с билетами и стоял в очереди, применили слезоточивый газ.

«Фанаты, стоящие в очереди снаружи с билетами у ворот, которые были закрыты без причины, были отравлены слезоточивым газом. В цивилизованном обществе к фанатам нельзя относиться так. Это неприемлемо», — заявил спортивный журналист Энди Келли.

В Сети стали появляться ролики, снятые у стадиона. На кадрах видно, что фанаты перепрыгивают через ограждения и бегут к зданию. Некоторых пытаются задержать охранники.

Матч между английским «Ливерпулем» и испанским «Реалом» пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Изначально игра должна была пройти в Петербурге, но Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе финала из-за ситуации на Украине.