Спорт 19 марта 2024, 22:50 Полиция Майами назвала причину смерти тренера «Салавата Юлаева» Кольцова Полиция Майами расследует самоубийство тренера «Салавата Юлаева» Кольцова РИА «Новости»

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Расследование смерти тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова проводит полицейское управление округа Майами-Дейд. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным следствия, 42-летний спортсмен умер в курортном отеле St. Regis Bal Harbour Resort на Коллинз-авеню.

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«Полицейское управление <…> взяло на себя расследование очевидного самоубийства Кольцова. Никаких подозрений в совершении преступления нет», — заявил представитель следствия.

Константин Кольцов в составе «Салавата Юлаева» выиграл Кубок Гагарина в 2011 году. Также форвард выступал за «Питтсбург Пинвинз».

Хоккейный обозреватель, радиоведущий Владимир Дехтярев назвал большой утратой смерть Кольцова. Он отметил серьезные заслуги Кольцова и назвал его одним из лучших хоккеистов из Белоруссии.