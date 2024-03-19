19 марта 2024, 22:50
Полиция Майами назвала причину смерти тренера «Салавата Юлаева» Кольцова
Полиция Майами расследует самоубийство тренера «Салавата Юлаева» Кольцова
Расследование смерти тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова проводит полицейское управление округа Майами-Дейд. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным следствия, 42-летний спортсмен умер в курортном отеле St. Regis Bal Harbour Resort на Коллинз-авеню.
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«Полицейское управление <…> взяло на себя расследование очевидного самоубийства Кольцова. Никаких подозрений в совершении преступления нет», — заявил представитель следствия.
Константин Кольцов в составе «Салавата Юлаева» выиграл Кубок Гагарина в 2011 году. Также форвард выступал за «Питтсбург Пинвинз».
Хоккейный обозреватель, радиоведущий Владимир Дехтярев назвал большой утратой смерть Кольцова. Он отметил серьезные заслуги Кольцова и назвал его одним из лучших хоккеистов из Белоруссии.
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