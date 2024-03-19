Эксклюзив 19 марта 2024, 17:18 «До сих пор в шоке». Дехтярев — о смерти тренера «Салавата Юлаева» Кольцова Обозреватель Дехтярев: тренер Кольцов внес очень большой вклад в развитие хоккея РИА «Новости»

Читать 360tv в

Хоккейный обозреватель, радиоведущий Владимир Дехтярев назвал большой утратой смерть 42-летнего Константина Кольцова, тренера ХК «Салават Юлаев». Он признался «360», что известие об уходе спортсмена повергло его в шок.

«Тяжелая новость, ужасная новость, все это случилось практически ночью или рано утром по Москве. Как раз я смотрел матч Национальной хоккейной лиги, пришла вот эта новость. Честно говоря, до сих пор в шоке», — сказал Дехтярев.

Реклама

Он отметил серьезные заслуги Кольцова и назвал его одним из лучших хоккеистов из Белоруссии.

«Костя внес очень большой вклад в развитие, в первую очередь, конечно же, белорусского хоккея, потому что участвовал в двух Олимпиадах, в 10 чемпионатах мира, играл в клубах Континентальной хоккейной лиги, был в тренерском штабе команды „Салават Юлаев“», — добавил собеседник «360».

Хоккейный обозреватель добавил, что уход Кольцова — невосполнимая утрата.

О смерти Константина Кольцова сообщила команда «Салават Юлаев» на своем сайте.

«Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики», — говорится в публикации.