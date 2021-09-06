Полиция Бразилии решила не расследовать нарушение футболистами Аргентины ковидных норм

Бразильская полиция не будет рассматривать дело о нарушении аргентинскими игроками правил въезда в страну. Информация об этом появилась на сайте Globo esporte. Накануне матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между Бразилией и Аргентиной отменили.

Аргентинцы были опрошены бразильскими правоохранителями в зале местного аэропорта, после чего им рекомендовали покинуть страну. Подвергать их депортации не стали. После аргентинская сборная на своей странице в Twitter сообщила, что направляется домой.

Игра сборных Бразилии и Аргентины стартовала в Сан-Паулу. Матч прервался, когда на поле вышли правоохранительные органы Бразилии. Они обвинили аргентинцев в нарушении правил поведения в период пандемии. По их данным, четыре игрока не прошли обязательную процедуру карантина. Это Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэнди, Кристиан Ромеро и Джовани Ло Чельсо.

Итальянская сборная по футболу после ничьей в отборочном матче ЧМ-22 со Швейцарией продлила беспроигрышную серию до 36 матчей. Это позволило команде побить мировой рекорд.