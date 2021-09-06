Сборная Италии по футболу стала рекордсменом по продолжительности беспроигрышной серии

Итальянская сборная по футболу после ничьей в отборочном матче ЧМ-22 со Швейцарией продлила беспроигрышную серию до 36 матчей. Это позволило команде побить мировой рекорд.

Матч сборных Италии и Швейцарии закончился со счетом 0:0, отметил RT. Встреча прошла на стадионе «Сент-Якоб Парк» в Базеле.

Итальянская сборная в последний раз проигрывала в сентябре 2018 года. Тогда в Лиге наций итальянцы уступили футболистам команды Португалии со счетом 0:1.

В последний раз мировой рекорд был установлен сборной Бразилии. Эта команда не проигрывала 35 матчей — с 1993 по 1996 год. После этого Испания повторила беспроигрышную серию бразильцев. С 2007 по 2009 год итальянцы не проиграли также в 35 матчах к ряду.

Сборную Италии в мае 2018 года возглавил Роберто Манчини.

Итальянская сборная стала победителем чемпионата Европы — 2020. В финале турнира итальянцы играли против футболистов сборной Англии. Встреча прошла 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», победитель определился в серии послематчевых пенальти.