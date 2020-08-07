«Покажет готовность к новому чемпионату». Раппопорт оценил шансы «Локомотива» и «Зенита» в матче за Суперкубок

В Москве 7 августа пройдет игра между «Зенитом» и «Локомотивом». Они определят обладателя Суперкубка России. Футбольный эксперт, экс-главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт оценил шансы команд и значимость предстоящего матча.

«Я могу сказать, что это игра все-таки выставочная. Она не имеет большого, престижного значения. Она покажет уровень готовности к новому чемпионату. Хотя перерыв был небольшой, но все-таки он был. Команды отдохнули и начали новую подготовку», — заявил Раппопорт.

Он высказал мнение, что «Зенит» все же окажется сильнее. Поэтому «Локомотиву» будет непросто. Особенно надо учитывать тот факт, что в клубе недавно начал работать новый тренер. На смену Юрию Семину пришел Марко Николич.

«Он (Николич — прим. ред.) очень разумно поступил в концовке чемпионата. Он ничего не менял: ни тактику, ни состав. Он ничего не трогал и, в общем-то, доиграл. На мой взгляд, отработал качественно», — высказался эксперт о работе нового тренера «Локомотива».

По словам Раппопорта, сейчас Николичу «придется начинать по новой и выстраивать свою игру».

Поэтому мне интересно посмотреть. Эта игра с «Зенитом» сегодня покажет намеки на то, как «Локомотив» будет играть дальше. У «Зенита» все нормально, все стабильно. Думаю, что «Зенит» сегодня вне конкуренции Борис Раппопорт.

Матч между «Зенитом» и московским «Локомотивом» пройдет 7 августа на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало в 19:00.

Ранее стало известно, что финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдет в Санкт-Петербурге.