Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году

«Участникам заседания пришлось заглянуть и дальше — в 2022 год, когда Санкт-Петербург ждет еще одно важное футбольное событие — финал Лиги чемпионов УЕФА. Право провести главный матч европейского клубного футбола также доверено оргкомитету Евро-2020», — приводит агентство текст сообщения спортивного ведомства.

Из-за пандемии коронавируса все финалы Лиги чемпионов, которые запланировали ранее в разных городах, сдвинули на один год. В этом году финальный матч турнира должен пройти в Стамбуле. Встреча состоится в 2021 году. Итоговая игра Лиги чемпионов в 2021 году должна была состояться в Санкт-Петербурге. Пандемия внесла коррективы и в это расписание.

Ранее стали известны все клубы, которые выступят за Россию в еврокубках. Защищать цвета российского флага на престижных европейских футбольных турнирах будут ЦСКА, «Ростов», «Динамо», «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».