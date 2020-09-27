Погиб 25-летний хоккеист из «Динамо-Алтая»

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Вадима, любителям и профессионалам хоккея — всем, кому он был дорог. Память о нем навсегда останется с нами», — говорится в сообщении.

Подробности гибели голкипера не называются.

В клубе о хоккеисте отзываются как о молодом, полном сил и планов на будущее человеке. Спортсмен отличался хорошим чувством юмора.

Орехов родился в Новосибирске, окончил местную хоккейную школу «Сибирь». Профессиональную карьеру он начал в клубе «Сарматы» из Оренбурга. Далее молодой человек выступал за «Тамбов», «Горняк» из Рудного, «Химик» в Новополоцке и «Металлург» из Жлобина. Хоккеист также провел один матч за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» в сезоне-2013/14.

В последнее время спортсмен сотрудничал с клубом «Динамо-Алтай», где провел четыре матча. С ним команда одержала три победы, Орехов отразил 89,58% бросков в створ своих ворот, а его коэффициент непробиваемости составил 2,5 шайбы в среднем за матч.

Ранее защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров перенес операцию на руке.