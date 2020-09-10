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    10 сентября 2020, 15:42

    Хоккеист Задоров перенес операцию

    Алена Макаренко

    Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров перенес операцию на руке. Об этом супруга спортсмена Александра Задорова написала в Stories в Instagram, сообщил сайт «Дни.ру».
    Хоккеист Задоров перенес операцию

    «Он в порядке. Будет готов к следующему сезону», — заявила она.

    В нынешнем сезоне 25-летний Задоров выступил в 64 матчах регулярного чемпионата и 15 матчах плей-офф. В рамках них он набрал 13 и пять очков соответственно.

    В полуфинале плей-офф Западной конференции НХЛ «Колорадо» проиграл «Даллас Старз» со счетом 3:4. По окончании нынешнего сезона Задоров может выйти на рынок свободных агентов. Его контракт с «Эвеланш» истечет сразу после завершения плей-офф. Следующий сезон в НХЛ начнется 1 декабря.

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