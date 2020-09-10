Хоккеист Задоров перенес операцию

«Он в порядке. Будет готов к следующему сезону», — заявила она.

В нынешнем сезоне 25-летний Задоров выступил в 64 матчах регулярного чемпионата и 15 матчах плей-офф. В рамках них он набрал 13 и пять очков соответственно.

В полуфинале плей-офф Западной конференции НХЛ «Колорадо» проиграл «Даллас Старз» со счетом 3:4. По окончании нынешнего сезона Задоров может выйти на рынок свободных агентов. Его контракт с «Эвеланш» истечет сразу после завершения плей-офф. Следующий сезон в НХЛ начнется 1 декабря.