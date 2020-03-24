Поединок Нурмагомедова и Фергюсона пройдет без зрителей

Одно из самых ожидаемых мероприятий в сфере ММА будет закрытым. Об этом заявил глава UFC.

Изначально бой должен был пройти в Нью-Йорке, но там ввели карантин на проведение всех массовых мероприятий из-за эпидемии коронавируса. Поэтому поединок было решено перенести в другой город. Какой именно — пока не уточняется. Одно известно точно: в любом случае никто, кроме работников, задействованных на ринге, попасть на этот бой не сможет.

«Там не будет никаких фанатов. Это будет закрытое мероприятие», — уточнил глава UFC.

В каком городе может пройти бой, предположил отец Хабиба Нурмагомедова. Родственник и тренер заверил, что спортсмен чувствует себя хорошо и не боится коронавируса.

Сам Хабиб в своем аккаунте в Instagram задает вопрос: «Где деремся и деремся ли вообще?». Он удивился, что до сих пор нет никаких обновленных данных о поединке.