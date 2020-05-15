Подмосковный ФК «Химки» получил право на выход в Премьер-лигу

Футбольные клубы «Химки» (Московская область) и «Ротор» (Волгоград) получили право участвовать в следующем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ). Есть только одно условие: они должны пройти лицензирование.

Такое решение приняли на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС). Сейчас «Ротор» занимает первое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) с 56 очками, а «Химки» на втором месте (54 очка).

В конце апреля руководители клубов ФНЛ заявили о досрочном завершении чемпионата из-за пандемии коронавируса. Итоги подвели по состоянию на момент прекращения игр. Лидером турнирной таблицы стал «Ротор». Таким образом волгоградский клуб после многих лет наконец вернулся в высший дивизион.

РФС 15 мая заявил о том, что чемпионат России по футболу возобновится уже 21 июня. Но из-за ограничений по коронавирусу матчи пройдут без зрителей. Финал состоится 25 июля. Команды РПЛ, которые займут 15 и 16 места, покинут высшую лигу и перейдут в Олимп-ФНЛ.