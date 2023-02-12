Спорт 12 февраля 2023, 15:17 Член сборной России по конному спорту сменил спортивное гражданство ради Олимпиады в Париже Тренер по конному спорту Белецкий: Туганов перешел в команду Палестины ради ОИ в Париже РИА «Новости»

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Проживающий и тренирующийся в Германии участник двух Олимпийских игр всадник Владимир Туганов сменил спортивное российское гражданство на палестинское ради ОИ в Париже в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий.

«Его база, лошади сейчас находятся за пределами России, у Туганова из-за санкций нет возможности продолжить заниматься спортом на родине, потому что ввоз лошадей в Российскую Федерацию запрещен», — сообщил тренер.

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По словам Белецкого, Туганов не намерен ждать, когда россиян допустят к международным соревнованиям, в том числе и к Олимпийским играм. Тренер подчеркнул, что спортивной карьере 61-летнего всадника осталось не так много лет.

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«Поэтому он хочет уже сейчас выступать на соревнованиях и попробовать отобраться на свою третью Олимпиаду», — заключил тренер.

Ранее за возвращение российских и белорусских атлетов на международную спортивную арену выступил пятикратный олимпийский чемпион по биатлону, член комиссии спортсменов МОК Мартен Фуркад.