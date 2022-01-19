Более 46% жителей России систематически занимаются физической культурой. Об этом РИА «Новости» рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Министр объяснил, что главная цель — достичь показателя в 70% россиян, которые вовлечены в занятия физической культурой и спортом. Такую задачу перед кабмином поставил президент России Владимир Путин.

«Чтобы выполнить эту задачу, все средства хороши, нужно не просто отчитаться. Сегодня спорт реально стал нормой жизни. Мы все теперь активнее ходим с палками и без них», — рассказал Матыцин.

Министр заявил, что необходимо уделить внимание развитию спортивной инфраструктуры, без нее будет сложно привлекать людей к спорту.

«Пожилые люди говорят, что не все условия, которые созданы, отвечают возрастным требованиям. Нам нужно тщательнее планировать строительство спортивных объектов», — подчеркнул министр.

Ранее Матыцин заявил, что Приморский край имеет все возможности для проведения Универсиады или Олимпийских игр.