Министр спорта России оценил возможности Владивостока на проведение Олимпиады-2036

Приморский край имеет все возможности для проведения Универсиады или Олимпийских игр. Владивосток будет участвовать в отборе на проведение главных международных спортивных соревнований в 2036 году.

Мэр Владивостока заявил во время Восточного экономического форума, что они планируют подать заявку на летние Олимпийские игры — 2036. Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что у города есть все возможности провести соревнования. Однако он задался вопросом, какую задачу политики поставили перед собой — продемонстрировать свои возможности или ради жителей.

«Должен быть ответ — зачем нужен проект. Не просто продемонстрировать в очередной раз, что мы можем обеспечить транспорт, безопасность, размещение и медицинское сопровождение. Вопрос в том, что останется жителям города как наследие. То, что у региона и города есть возможности для организации, в этом никто не сомневается», — передало РИА «Новости» слова Матыцина.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.