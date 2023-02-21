Спорт 21 февраля 2023, 00:05 Почти 30 стран направили в МОК возражения против участия россиян в Олимпиаде AP: почти 30 стран не согласились с решением МОК о нейтральном статусе для россиян РИА «Новости»

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Международный олимпийский комитет (МОК) получил письмо, в котором почти 30 стран, в том числе США, Великобритания и Германия, требуют объяснить решение о нейтральном статусе для российских и белорусских спортсменов. Они призвали не допускать атлетов к соревнованиям до разъяснений деталей, сообщило издание The Associated Press.

«У нас сохраняется обеспокоенность насчет того, насколько допустимо участие спортсменов из России и Белоруссии в олимпийских состязаниях в нейтральном статусе — с условием МОК не идентифицировать себя с конкретной страной», — отмечается в письме

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По данным СМИ, полный текст обращения опубликуют позднее. В конце января МОК предложил допустить атлетов из России и Белоруссии, которые не высказывались в поддержку спецоперации ВС РФ, к соревнованиям. Они могут состязаться в нейтральном статусе, если будет выполнен ряд условий.

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Олимпийский комитет рассматривал возможность отбора спортсменов на Олимпиаду в Париже. Однако прибалтийские государства выступили против. Литва, Эстония, Латвия не хотели бы видеть россиян и белорусов на Играх-2024.