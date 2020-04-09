Побывать на футболе во время пандемии реально. В «Динамо-Брест» рассказали о способе

Весь футбольный мир наблюдает за чемпионатом Белоруссии, это сейчас чуть ли не единственное спортивное событие в мире, которое не отменили. «Побыть» на стадионе во время игры предложили всем желающим. Как попасть на матч, рассказал «360» пресс-секретарь футбольного клуба «Динамо-Брест» Владимир Мачульский.

Пока во всем мире отменяют мероприятия, в Белоруссии придумали, как заменить настоящих зрителей на виртуальных. Болельщикам предложили купить так называемый «виртуальный билет» и прислать свое фото на указанный адрес. Его распечатают и прикрепят к специальному манекену.

«Такая опция рассчитана в основном на болельщиков из-за рубежа, которые находятся дома и не могут попасть ни на один стадион в мире. Услуга стоит 25 долларов», — рассказал Мачульский.

После игры болельщик получит посылку с предматчевой программкой, бумажным билетом на свое место, а также фото- и видеоотчет матча.

Видео предоставлено ФК «Динамо-Брест»

Как рассказал представитель футбольного клуба, на первый матч с виртуальными зрителями было немного болельщиков — всего 12 человек. «Это Россия, США, Канада. Но на следующий матч ожидается больше желающих, уже началась продажа», — отметил Мачульский.