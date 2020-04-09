Болельщиков заменили манекенами на матче в Белоруссии. Видео

В Бресте прошел первый матч полуфинала Кубка Белоруссии по футболу. На встрече местного «Динамо» с «Шахтером» из Солигорска за игрой с трибун наблюдали манекены в форме различных клубов и национальных сборных.

В ролике, который опубликован на YouTube-канале белорусского футбольного клуба, среди «зрителей» есть узнаваемые лица: представители мадридского «Реала», спортсмены «Манчестер Юнайтед», футболисты казанского «Рубина» и другие профессионалы.

«Динамо» одержал победу над гостями со счетом 2:0. В пресс-службе клуба заявили, что планируют продавать виртуальные билеты на другие домашние матчи клуба. Часть средств направят на борьбу с коронавирусом в Белоруссии.

Источник фото: пресс-служба ФК «Динамо». Виртуальные болельщики на футбольном матче в белорусском Бресте

В Белоруссии ситуация с распространением коронавируса может пойти по итальянскому сценарию. Экс-глава Верховного Совета страны Станислав Шушкевич заявил, что белорусские власти не приняли своевременных мер.