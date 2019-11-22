  • Совет World Athletics приостановил процесс восстановления ВФЛА

    22 ноября 2019, 22:03

    Анастасия Кукова

    Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановил процесс восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации в связи с временным отстранением должностных лиц федерации, включая ее глава Дмитрия Шляхтина.
    Совет World Athletics приостановил процесс восстановления ВФЛА

    Об этом сообщил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен.

    Главу ВФЛА временно отстранили из-за дела о допинге

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    «Я уверен, что вы видели пресс-релиз независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU), где выдвинуты обвинения против официальных лиц ВФЛА. Это обсуждалось рабочей группой и советом. Основываясь на этом, мы предложили совету приостановить процесс восстановления ВФЛА», — цитирует его ТАСС.

    Дмитрия Шляхтин был отстранен после того, как его обвинили в подлоге документов в деле легкоатлета Данила Лысенко. Руководство решило World Athletics, что федерация фальсифицировала документы, чтобы спортсмен избежал наказания за нарушение антидопинговых правил.

    Лысенко пропустил три внесоревновательных допинг-теста за год и попал под подозрение в использовании запрещенных препаратов. В его окружении нашлись люди, которые помогли ему подделать документы. Сейчас они все отстранены. World Athletics также обвинил ВФЛА в отказе в сотрудничестве со следствием и препятствовании расследованию.

    Российская федерация должна ответить на эти обвинения до 12 декабря.