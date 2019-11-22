Совет World Athletics приостановил процесс восстановления ВФЛА

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановил процесс восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации в связи с временным отстранением должностных лиц федерации, включая ее глава Дмитрия Шляхтина.

Об этом сообщил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен.

Главу ВФЛА временно отстранили из-за дела о допинге Подробнее

«Я уверен, что вы видели пресс-релиз независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU), где выдвинуты обвинения против официальных лиц ВФЛА. Это обсуждалось рабочей группой и советом. Основываясь на этом, мы предложили совету приостановить процесс восстановления ВФЛА», — цитирует его ТАСС.

Дмитрия Шляхтин был отстранен после того, как его обвинили в подлоге документов в деле легкоатлета Данила Лысенко. Руководство решило World Athletics, что федерация фальсифицировала документы, чтобы спортсмен избежал наказания за нарушение антидопинговых правил.

Лысенко пропустил три внесоревновательных допинг-теста за год и попал под подозрение в использовании запрещенных препаратов. В его окружении нашлись люди, которые помогли ему подделать документы. Сейчас они все отстранены. World Athletics также обвинил ВФЛА в отказе в сотрудничестве со следствием и препятствовании расследованию.

Российская федерация должна ответить на эти обвинения до 12 декабря.