Пловцы Колесников и Рылов вышли в полуфинал стометровки на спине на Олимпиаде

Пловец из России Климент Колесников выиграл полуфинал в стометровке на спине. Другой российский спортсмен в этом виде стал вторым. Оба выступят в финале.

В своем заплыве Колесников проплыл с результатом 52,29 секунды, а Рылов — 52,91 секунды. В результате Климент Колесников квалифицировался со второго места, а Рылов с пятого. Лучшее время у американца Райана Мерфи — 52,24 секунды.

Финал стометровки на спине пройдет 27 июля. В нем выступят восемь лучших спортсменов по итогам двух полуфинальных заплывов.

В понедельник, 26 июля, квалификацию прошли российские пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова. Они выступят в финале стометровки брассом.