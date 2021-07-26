Российские пловчихи Ефимова и Чикунова вышли в финал на Олимпиаде в Токио

Пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова прошли квалификацию на дистанции 100 метров брассом. Они вышли в финал Олимпиады в Токио.

Спортсменки выступали в первом полуфинальном заплыве. Евгения Чикунова заняла четвертое место, а Юлия Ефимова — третье. В результате Чикунова вышла в финал соревнования с шестого места, а Ефимова — с пятого.

«Показала достаточно неплохое время по сравнению со вчерашним результатом. У всех с утра было намного хуже, у меня тоже, но не настолько», — сообщила Ефимова после квалификации в эфире телеканала «Матч ТВ».

Она отметила, что утренние старты никому не выгодны, потому что вечерние старты были бы зрелищнее из-за более быстрых результатов.

«А так больше шансов у любого: кто быстрее проснется с утра, тот и победит», — добавила она.

Спортсменка отметила, что в этом году ей не хватало стартов из-за чего появилась небольшая неуверенность.

В понедельник, 26 июля, еще одна наша спортсменка начала Олимпиаду с победы. Бадминтонистка Евгения Косецкая выиграла свой первый групповой матч на турнире.