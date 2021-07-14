Пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева отстранили перед Олимпиадой в Токио

Международная федерация плавания (FINA) на время отстранила двух российских пловцов, Веронику Андрусенко и Александра Кудашева, от соревнований из-за нарушения правил против допинга. Такую информацию распространила пресс-служба FINA.

Там отметили, что отстранение произошло после получения данных от Всемирного антидопингового агентства. Их прислали из московской антидопинговой лаборатории.

«Мы благодарны WADA за усердие в обеспечении чистой конкуренции на Олимпийских играх. Мы быстро и внимательно следим за обработкой информации, предоставленной в результате работы WADA», — сказал президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам.

В апреле 2020 года стало известно, что WADA завершило собственное расследование, которое коснулось 298 спортсменов из России. Под подозрение в допинге тогда попали наши соотечественники, которые представляют 27 видов спорта.

Олимпийские игры в Токио стартуют уже 23 июля и продлятся до 8 августа. Сообщалось, что в условиях пандемии спортсменам-победителям придется самостоятельно надевать на себя медали. Это будет сделано для того, чтобы минимизировать контакты.