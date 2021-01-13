Плющенко прокомментировал уход Константиновой из своей академии

По данным газеты «Известия», такое решение Константинова приняла вместе со своим тренером Александром Волковым.

«Мы хорошо разошлись, все нормально. Я не вдавался, не лез в их работу. Саша Волков — сильный, грамотный специалист, он руководит тренировочным процессом», — пояснил Плющенко.

Он предположил, что фигуристка хочет привлечь новых тренеров, и пожелал ей удачи.

Ранее продюсер Яна Рудковская рассказала в своем Instagram, как познакомилась с Евгением Плющенко. Рудковская рассказала, что каждый год 12 января они с супругом отмечают годовщину знакомства. В этом году у них 14 лет.

«Сегодня 14 лет, как на Трафальгарской площади в Лондоне мы с Женей познакомились», — написала она.

По ее словам, Плющенко там представлял заявку на проведение в Сочи Олимпийских игр в 2014 году. Сама же Рудковская поехала туда как продюсер певца Димы Билана.

«Счастлива, что в этот день я оказалась там, где и ты», — написала она в тексте поста.