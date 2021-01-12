Рудковская рассказала, как познакомилась с Плющенко

Рудковская рассказала, что каждый год 12 января они с супругом отмечают годовщину знакомства. В этом году у них 14 лет.

«Сегодня 14 лет, как на Трафальгарской площади в Лондоне мы с Женей познакомились», — написала она.

По ее словам, Плющенко там представлял заявку на проведение в Сочи Олимпийских игр в 2014 году. Сама же Рудковская поехала туда как продюсер певца Димы Билана.

«Счастлива, что в этот день я оказалась там, где и ты», — написала она в тексте поста.

Ранее Рудковская показала новую фотографию с двухмесячным сыном. Снимок она опубликовала в Instagram. На фотографии знаменитость стоит в гостиной своего дома в пижаме. Продюсер отвернула лицо мальчика от камеры. Поклонники написали, что ребенок быстро вырос. Некоторые подписчики отметили, что Рудковская неправильно держит сына, из-за чего в будущем у него может развиться искривление позвоночника.