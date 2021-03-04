Плющенко отпустил Косторную к Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная вернется к тренеру Этери Тутберидзе из Академии Евгения Плющенко. Об этом ТАСС рассказал бывший наставник 17-летней спортсменки Евгений Плющенко.

«Я желаю ей только добра. Если она решила вернуться в прежнюю команду, то я ничего плохого в этом не вижу. Мы дали ей все условия, которые она хотела, поставили четыре программы, хотя я был против менять что-то за три недели до старта и против ее выступления в форме, которую не успела набрать. Ей как раз этих двух месяцев и не хватило», — цитирует агентство двукратного олимпийского чемпиона.

Плющенко подчеркнул, что в его академии у Косторной было все: отдельный лед, коттедж и другие условия для тренировок.

«Я и моя команда для нее сделали все, поэтому отпускаем с чистой совестью обратно в „Хрустальный“. Вот прям с кристально-хрустальной совестью», — добавил Плющенко.

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная накануне отказалась комментировать слухи о ее возвращении к Тутберидзе, от которой она ушла к Плющенко летом прошлого года.