Косторная отреагировала на слухи о возвращении к Тутберидзе

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная заявила, что не обсуждает тему своего возможного перехода из группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Я просто не обсуждаю эту тему», — сказала Косторная по телефону в комментарии РИА «Новости».

Сегодня СМИ сообщили, что 17-летняя Алена Косторная рассматривает возможность возвращения в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе от Плющенко. Уточнялось, что переговоры по этому поводу прошли в среду.

Косторная перешла от Тутберидзе в команду к Плющенко в июле прошлого года.

В текущем спортивном сезоне Косторная заняла второе месте на этапе Гран-при в Москве и одном из этапов Кубка России. В прошлом сезоне фигуристка выиграла чемпионат Европы и финал серии Гран-при. Россиянка владеет мировыми рекордами в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух программ (247,59).