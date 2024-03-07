Спорт 07 марта 2024, 21:09 Плюнул в лицо. Уехавшего из России футболиста отстранили от игр Уехавшего из РФ футболиста Норманна дисквалифицировали за плевок в соперника Unsplash

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В Саудовской Аравии за плевок в соперника дисквалифицировали норвежского футболиста Матиаса Норманна, который ранее выступал за «Ростов» и московское «Динамо». Об этом сообщила Саудовская профессиональная лига (SPL) в соцсети Х.

В результате игрок, выступающий за саудовский «Аль-Раед», не примет участие в шести матчах чемпионата.

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Скандинавский хавбек плюнул в игрока команды соперника во втором тайме. За эту выходку его удалили с поля.

Ранее Международная федерация футбола обязала Норманна заплатить компенсацию «Ростову» за безосновательное расторжение с клубом трудового контракта. Заседание трибунала ФИФА прошло 15 ноября по требованию российской команды. Ответственность за выплату несет и клуб из Саудовской Аравии «Аль-Раед».