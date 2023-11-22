Спорт 22 ноября 2023, 18:39 Норвежского футболиста обязали выплатить компенсацию российскому клубу ФИФА обязала Норманна выплатить компенсацию «Ростову» за расторжение контракта Keystone Press Agency / Global Look Press

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Международная федерация футбола (ФИФА) обязала норвежского футболиста Матиаса Норманна заплатить компенсацию футбольному клубу «Ростов» за безосновательное расторжение трудового контракта. Об этом сообщила пресс-служба ростовской команды.

Заседание трибунала ФИФА прошло 15 ноября после обращения российского клуба.

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«Игрока признали виновным в безосновательном досрочном расторжении контракта. Норманна обязали выплатить „Ростову“ компенсацию. Солидарную ответственность за выплату несет клуб из Саудовской Аравии „Аль-Раед“», — указали в клубе.

В сентябре 2022 года Норманн перешел в московское «Динамо» из «Ростова» на правах аренды. В августе 2023 года 27-летний футболист покинул территорию России и отправил уведомление в оба клуба об одностороннем разрыве контракта, после чего заключил контракта с «Аль-Раедом», писал RT.

В августе Российский футбольный союз (РФС) уведомил ФИФА об отказе выдавать трансферный сертификат на переход норвежца в саудовский клуб, а позднее «Ростов» подал жалобу на Норманна в Спортивный арбитражный суд.