22 ноября 2023, 18:39
Норвежского футболиста обязали выплатить компенсацию российскому клубу
ФИФА обязала Норманна выплатить компенсацию «Ростову» за расторжение контракта
Международная федерация футбола (ФИФА) обязала норвежского футболиста Матиаса Норманна заплатить компенсацию футбольному клубу «Ростов» за безосновательное расторжение трудового контракта. Об этом сообщила пресс-служба ростовской команды.
Заседание трибунала ФИФА прошло 15 ноября после обращения российского клуба.
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«Игрока признали виновным в безосновательном досрочном расторжении контракта. Норманна обязали выплатить „Ростову“ компенсацию. Солидарную ответственность за выплату несет клуб из Саудовской Аравии „Аль-Раед“», — указали в клубе.
В сентябре 2022 года Норманн перешел в московское «Динамо» из «Ростова» на правах аренды. В августе 2023 года 27-летний футболист покинул территорию России и отправил уведомление в оба клуба об одностороннем разрыве контракта, после чего заключил контракта с «Аль-Раедом», писал RT.
В августе Российский футбольный союз (РФС) уведомил ФИФА об отказе выдавать трансферный сертификат на переход норвежца в саудовский клуб, а позднее «Ростов» подал жалобу на Норманна в Спортивный арбитражный суд.
Футбол
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