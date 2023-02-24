Спорт 24 февраля 2023, 22:51 Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов завершил карьеру Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов провел последний матч в своей карьере Unsplash

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В пятницу состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казанский «Ак Барс» на своем льду уступил магнитогорскому «Металлургу» со счетом 3:6. Это был последний матч в карьере капитана команды хозяев Даниса Зарипова, сообщил ТАСС.

На счету казанского хоккеиста рекордные 1326 матчей в чемпионате России и КХЛ. Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина и шестикратным чемпионом страны. В составе сборной Зарипов трижды выигрывал чемпионат мира, был серебряным и бронзовым призером мировых соревнований.

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За казанский клуб форвард выступает с 2017 года, ранее он играл в «Ак Барсе» с 2001 по 2013 годы. Зарипов также выступал за челябинский «Мечел» и «Металлург». В последнем матче хоккеист вышел на лед в начале третьего периода и совершил круг почета под аплодисменты болельщиков.

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