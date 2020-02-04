Пике и Месси повздорили на тренировке

По словам инсайдера, конфликт между игроками произошел из-за того, что одному из них не понравилось поведение другого на тренировке. Из-за этого футболисты начали общаться на повышенных тонах и разругались. Отмечается, что конфликт между Пике и Месси уже исчерпан.

По данным издания, «сине-гранатовые» ищут замену травмированному Луису Суаресу. Среди рассматриваемых вариантов — бомбардиры лондонского «Челси» Виллиан и Оливье Жиру.