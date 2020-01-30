    30 января 2020, 19:01

    СМИ: Оливье Жиру заинтересовал «Барселону»

    Артур Блянихов

    Каталонская «Барселона» присматривается к бомбардиру сборной Франции и лондонского «Челси» Оливье Жиру. Об этом сообщила «Свободна пресса» со ссылкой на профильные СМИ.

    По словам инсайдера, руководство «Барсы» рассматривает 33-летнего француза в качестве замены травмированному Луису Суаресу.

    По данным издания, форвард намерен покинуть лондонский клуб уже этой зимой. Отмечается, что кроме «Барселоны» в кандидатуре нападающего заинтересованы «Тоттенхэм» и «Лацио».

    Жиру усилил состав «Челси» в начале прошлого года. В текущем сезоне он отыграл за команду семь матчей и забил один гол.