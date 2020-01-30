СМИ: Оливье Жиру заинтересовал «Барселону»
Каталонская «Барселона» присматривается к бомбардиру сборной Франции и лондонского «Челси» Оливье Жиру. Об этом сообщила «Свободна пресса» со ссылкой на профильные СМИ.
По словам инсайдера, руководство «Барсы» рассматривает 33-летнего француза в качестве замены травмированному Луису Суаресу.
По данным издания, форвард намерен покинуть лондонский клуб уже этой зимой. Отмечается, что кроме «Барселоны» в кандидатуре нападающего заинтересованы «Тоттенхэм» и «Лацио».
Жиру усилил состав «Челси» в начале прошлого года. В текущем сезоне он отыграл за команду семь матчей и забил один гол.