СМИ: Оливье Жиру заинтересовал «Барселону»

По словам инсайдера, руководство «Барсы» рассматривает 33-летнего француза в качестве замены травмированному Луису Суаресу.

По данным издания, форвард намерен покинуть лондонский клуб уже этой зимой. Отмечается, что кроме «Барселоны» в кандидатуре нападающего заинтересованы «Тоттенхэм» и «Лацио».

Жиру усилил состав «Челси» в начале прошлого года. В текущем сезоне он отыграл за команду семь матчей и забил один гол.