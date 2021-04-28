Пианист Мацуев поучаствует в аранжировке музыки Чайковского для Олимпиады

Пианист Денис Мацуев поучаствует в аранжировке концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского для Олимпийских игр, написал ТАСС со ссылкой на Олимпийский комитет России (ОКР).

По словам главы комитета Станислава Позднякова, специалисты доработают фрагмент концерта Чайковского, который заменит гимн РФ на ближайших Олимпиадах и Паралимпиадах.

«Мы, в частности, работаем с Мацуевым, чтобы концерт Чайковского более цельно звучал», — процитировало Позднякова ИА НСН.

Недавно Международный олимпийский комитет анонсировал первую Олимпиаду в онлайн-формате. Первые виртуальные Олимпийские игры пройдут с 13 мая по 23 июня. Их примут пять площадок-партнеров, с которыми сотрудничает МОК.