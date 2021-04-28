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    28 апреля 2021, 15:03

    Пианист Мацуев поучаствует в аранжировке музыки Чайковского для Олимпиады

    Полина Петрова

    Пианист Денис Мацуев поучаствует в аранжировке концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского для Олимпийских игр, написал ТАСС со ссылкой на Олимпийский комитет России (ОКР).

    Пианист Мацуев поучаствует в аранжировке музыки Чайковского для Олимпиады

    По словам главы комитета Станислава Позднякова, специалисты доработают фрагмент концерта Чайковского, который заменит гимн РФ на ближайших Олимпиадах и Паралимпиадах.

    «Мы, в частности, работаем с Мацуевым, чтобы концерт Чайковского более цельно звучал», — процитировало Позднякова ИА НСН.

    Недавно Международный олимпийский комитет анонсировал первую Олимпиаду в онлайн-формате. Первые виртуальные Олимпийские игры пройдут с 13 мая по 23 июня. Их примут пять площадок-партнеров, с которыми сотрудничает МОК.