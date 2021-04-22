МОК анонсировал первую Олимпиаду в онлайн-формате

С 13 мая по 23 июня пройдут первые виртуальные Олимпийские игры. Их примут пять площадок-партнеров, с которыми сотрудничает Международный олимпийский комитет.

Анонс соревнований МОК опубликовал на своем сайте. В них включены бейсбол, велоспорт, гребля, парусный спорт и автоспорт.

«Виртуальная олимпийская серия — это новый уникальный олимпийский цифровой опыт, направленный на расширение прямого взаимодействия с новой аудиторией в области виртуального спорта», — заявил президент организации Томас Бах.

Он подчеркнул, что виртуальная серия игр поможет популяризовать олимпийское движение и ценности среди молодежи.

Концепция виртуальной Олимпиады соответствует девятой рекомендации «Олимпийской повестки дня 2020+5». В ней идет речь о поощрении «развития виртуального спорта и дальнейшем взаимодействии с сообществами видеоигр». Призы за участие в виртуальной серии пока не определены.

«Я рад участвовать в запуске первой в истории Олимпиады виртуальной серии. <…> Благодаря сотрудничеству <…> сделан большой шаг вперед для мира виртуального спорта и олимпийского движения», — сказал председатель группы связи МОК по киберспорту и играм (ELG) и президент Международного союза велосипедистов (UCI) Дэвид Лаппартьент.