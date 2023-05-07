Спорт 07 мая 2023, 20:41 «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2 и стал чемпионом России по футболу досрочно РИА «Новости»

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Петербургский «Зенит» пятый раз подряд выиграл золото на чемпионате России по футболу, в домашнем матче 26-го тура Российской премьер-лига хозяева обыграли московский «Спартак» со счетом 3:2. «Зенит» набрал 64 очка и досрочно стал чемпионом России по футболу.

На стадионе во время матча «Зенит» − «Спартак» присутствовало более 48 тысяч болельщиков. Матч начался с минуты молчания в память о погибших в Великую отечественную войну.

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Хозяева обыграли гостей, победный гол на 92-й минуте матча забил Иван Сергеев. Также в составе победителей мячи забили Клаудиньо на 13-й минуте и Андрей Мостовой на 40-минуте игры. У «Спартака» голы на счету Кейта Бальде и Квинси Промеса, который загнал мяч в ворота соперника с пенальти. Московская команда осталась в меньшинстве с 75-й минуты, защитника Алексиса Дуарте удалили с поля.

Набрав за 26 матчей 64 очка, «Зенит» стал недосягаемым для соперников за четыре тура до окончания РПЛ. Второе место у ЦСКА, у них 51 очко, «Спартак» занимает четвертую строчку, набрав 49 баллов.

Пришедших на матч между «Зенитом» и «Спартаком» ждал сюрприз. Перед игрой для болельщиков и спортсменов выступила группа «Тату», которая воссоединилась ради выступления. Юлия Волкова и Лена Катина исполнили хит «Нас не догонят».