Знаменитости 07 мая 2023, 19:51 «Тату» воссоединились, чтобы выступить перед матчем «Зенит» — «Спартак» Группа «Тату» исполнила хит «Нас не догонят» перед игрой «Спартак» — «Зенит» 26 тура РПЛ РИА «Новости»

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Пришедших сегодня на матч 26 тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» ждал сюрприз. Перед игрой для болельщиков и спортсменов выступила группа «Тату». Они исполнили единственную песню – хит «Нас не догонят».

Дуэт распался уже более 10 лет назад, но иногда Юлия Волкова и Лена Катина воссоединяются, чтобы выступить на больших мероприятиях.

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В последний раз группа выступала в Минске в сентябре прошлого года после девятилетнего перерыва. Концерт прошел в рамках проекта Ovion Show, целью которого, по словам организаторов, является сближение музыки и спорта.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арен». Если хозяева поля одержат победу, то могут досрочно стать победителя турнира. Сейчас идет второй тайм. Преимущество на стороне «Зенита». Счет на момент публикации статьи – 2:1.