Петер Форсберг оценил планы Овечкина вернуться в Россию ради Олимпиады

По мнению Форсберга, если бомбардир «Вашингтон Кэпиталз» уедет в Россию на год, то это «больно ударит» по нему.

«Но Овечкин гордится своей страной. И я нисколько не удивлюсь, если он выберет план „Б“, чтобы сыграть на Олимпиаде», — заметил спортсмен.

Он напомнил, что у Овечкина пока нет олимпийского золота. При этом у россиянина невообразимая карьера за океаном.

Форсберг признался, будь у него шанс сыграть за шведскую сборную на Олимпийских играх, он бы точно его не упустил.