Петер Форсберг оценил планы Овечкина вернуться в Россию ради Олимпиады
Легендарный шведский хоккеист Петер Форсберг обсудил с «Матч ТВ» намерение Александра Овечкина вернуться в Россию на сезон-2021/22, чтобы поехать на пекинскую Олимпиаду и завоевать там золото.
По мнению Форсберга, если бомбардир «Вашингтон Кэпиталз» уедет в Россию на год, то это «больно ударит» по нему.
«Но Овечкин гордится своей страной. И я нисколько не удивлюсь, если он выберет план „Б“, чтобы сыграть на Олимпиаде», — заметил спортсмен.
Он напомнил, что у Овечкина пока нет олимпийского золота. При этом у россиянина невообразимая карьера за океаном.
Форсберг признался, будь у него шанс сыграть за шведскую сборную на Олимпийских играх, он бы точно его не упустил.