Овечкин подрался с двумя хоккеистами «Филадельфии»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин устроил потасовку во время гостевого матча с «Филадельфией Флайерз». Спортсмен сцепился сразу с двумя соперниками.

В ходе игры Овечкин подрался с защитником «Филадельфии» Трэвисом Санхаймом и нападающим Трэвисом Конечны. Кадры их столкновения были опубликованы в Twitter.

Выездная встреча для российского спортсмена завершилась с показателем полезности минус два, уточнил сайт РБК. Результативными действиями Овечкин не отличился.

Голевую передачу Якубу Вране сделал форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Россиянин при этом находился спиной к своему партнеру.

Несмотря на все усилия, «Вашингтон Кэпиталз» проиграли хозяевам со счетом 3:2. Победа для «Филадельфии» стала первой после четырех поражений подряд.

На счету «Вашингтона» по итогу 45 матчей — 65 очков. Это лучший показатель в Национальной хоккейной лиге. «Филадельфия» сыграла 44 матча и набрала 52 балла, заняв в таблице Восточной конференции восьмое место.