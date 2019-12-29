«Первым ударом уложу его». Кадыров раскрыл тактику боя с Емельяненко

По словам Рамзана Кадырова, вопрос о предстоящем бое с Александром Емельяненко ему задали во время воскресной тренировки.

«Говорю предельно ясно и конкретно. Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что, ждите», — заявил Рамзан Кадыров и уточнил, что четыре с половиной раунда он намерен бегать по рингу ради одного последнего удара.

«Короче, угадайте, в корпус или в голову?» — написал Разман Кадыров.

Глава Чеченской Республики вызвал на бой Александра Емельяненко еще 21 декабря. Он заявил что намерен преподать спортсмену урок мастерства, а сам бой пообещал сделать нескучным.

Емельяненко опубликовал видео на своей странице в Instagram, где заявил, что принимает вызов и предложил «другу и брату Рамзану» время, место и стиль предстоящего боя.

В беседе с журналистами перед заседанием Госсовета Рамзан Кадыров не ответил на какую дату готовится бой. Он пояснил, что встретиться он готов всегда.