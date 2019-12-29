    29 декабря 2019, 20:16

    «Первым ударом уложу его». Кадыров раскрыл тактику боя с Емельяненко

    Анатолий Минкин

    Рамзан Кадыров продолжает готовиться к встрече на ринге с бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко. В своем Telegram-канале глава Чеченской Республики рассказал о выбранной им тактике, которая ему одержать победу одним ударом

    По словам Рамзана Кадырова, вопрос о предстоящем бое с Александром Емельяненко ему задали во время воскресной тренировки.

    «Говорю предельно ясно и конкретно. Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что, ждите», — заявил Рамзан Кадыров и уточнил, что четыре с половиной раунда он намерен бегать по рингу ради одного последнего удара.

    «Короче, угадайте, в корпус или в голову?» — написал Разман Кадыров.

    Глава Чеченской Республики вызвал на бой Александра Емельяненко еще 21 декабря. Он заявил что намерен преподать спортсмену урок мастерства, а сам бой пообещал сделать нескучным.

    Емельяненко опубликовал видео на своей странице в Instagram, где заявил, что принимает вызов и предложил «другу и брату Рамзану» время, место и стиль предстоящего боя.

    В беседе с журналистами перед заседанием Госсовета Рамзан Кадыров не ответил на какую дату готовится бой. Он пояснил, что встретиться он готов всегда.