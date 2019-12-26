    26 декабря 2019, 23:06

    «Уже готовимся»: Кадыров прокомментировал обещанный бой с Емельяненко

    Валерия Шафирко

    Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал свой вызов на бой российского бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко. Об этом сообщил Рен ТВ.

    На вопрос журналистов о том, когда же состоится обещанный бой с Александром Емельяненко, и как проходит подготовка к нему глава Чечни ответил с улыбкой.

    «Уже готовимся», — сказал Кадыров, демонстрируя бицепс.

    «Всегда готовы, вообще-то. Не знаю, видно будет. Жду!», — добавил он.

    Журналисты смогли пообщаться с Кадыровым перед началом госсовета в Кремле. Перед началом мероприятия глава Чечни подошел к елке желаний и снял три записки с мечтами детей из своей республики. Желанием одного из детей была встреча с самим главой республики, другой ребенок попросил ноутбук, в третьей записке с мечтами была загадана поездка в Москву.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров на прошлой неделе вызвал на поединок Александра Емельяненко. Он заявил, что преподнесет спортсмену урок мастерства, сделав бой недолгим и нескучным.

    Емельяненко принял вызов на поединок. Боец смешанного стиля (MMA) согласился провести бой, и предложил оппоненту, которого назвал другом и братом, выбрать время, место и стиль встречи.