Спорт 20 ноября 2022, 19:56 Первый забитый мяч на ЧМ-22 тут же отменили Нападающий Эквадора Валенсия забил первый гол на ЧМ, но судьи увидели положение вне игры YouTube

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Первый забитый гол на Чемпионате мира по футболу в Катаре тут же отменили решением судьи. Нападающий Эквадора Эннер Валенсия попал в ворота на 3 минуте матча, но арбитры зафиксировали положение вне игры.

Незасчитанный гол, вероятно, раззадорил Валенсию, потому что спустя 12 минут он все же открыл счет. Игрок забил мяч с пенальти.

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На 31 минуте Валенсия повторил свой успех. Он выпрыгнул на подачу с фланга и головой отправил мяч под штангу.

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На момент написания статьи, счет игры — 0:2 в пользу Эквадора.

Похоже, слухи о подкупе Эквадора катарской стороной не подтверждаются. Ранее журналист, руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха со ссылкой на источники в обеих странах написал в соцсетях, что Катар заплатил восьми футболистам в сумме 7,4 миллиона долларов. Стороны якобы договорились, что сборная Катара лидирует со счетом 1:0, забив гол во втором тайме.