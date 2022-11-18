Мир 18 ноября 2022, 07:40 Катар обвинили в подкупе сборной Эквадора на чемпионате мира Журналист Таха: Катар подкупил сборную Эквадора, чтобы выиграть первый матч ЧМ freepik

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Катарская сторона подкупила сборную Эквадора, чтобы выиграть на матче — открытии чемпионата мира. Об этом написал в соцсетях журналист, руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха со ссылкой на источники в обеих странах.

По словам Тахи, пять инсайдеров из Катара и Эквадора подтвердили, что Катар заплатил восьми футболистам в сумме 7,4 миллиона долларов. Стороны якобы договорились, что сборная Катара лидирует со счетом 1:0, забив гол во втором тайме.

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«Мы надеемся, что это ложь. <…> Рассчитываем, что распространение информации повлияет на результат», — подчеркнул журналист.

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Он добавил, что мир должен «противостоять коррупции в ФИФА».

Встреча сборных Катара и Эквадора начнется в 19:00 воскресенья, 20 ноября.

Чемпионат мира продлится до 18 декабря, за это время состоится 64 матча. Катар принял ЧМ по футболу впервые.

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