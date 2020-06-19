Первый тайм игры с «Ростовом» завершился со счетом 4:1 в пользу «Сочи»

В Сочи на стадионе «Фишт» завершился первый тайм футбольного матча между клубами «Сочи» и «Ростовом», проходящего в рамках 23-го тура чемпионата России. Хозяева поля лидируют со счетом 4:1.

Так как основной состав «Ростова» ушел на карантин из-за коронавирусной инфекции, честь клуба отстаивают футболисты в возрасте от 16 до 19 лет. Игроку команды Даниилу Хромову удалось открыть счет на 52-й секунде, сообщила NevaSport. Хозяева поля сравняли счет на седьмой минуте.

Антон Заболотный попытался реализовать пенальти, но не сумел — 17-летний вратарь «Ростова» Денис Попов отбил удар.

В этом матче нападающий «Зенита» Александр Кокорин, на правах аренды сейчас выступающий за «Сочи», забил свой 100-й гол в карьере.