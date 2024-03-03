Спорт 03 марта 2024, 15:20 «Первый подобный опыт в России». G-Drive фиджитал-гонки стартовали в Сириусе Захарова отметила девушку-участницу G-Drive фиджитал-гонок в Сириусе РИА «Новости»

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G-Drive фиджитал-гонки стартовали в Сириусе в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». В одной из российских команд есть девушка — Ирина Сидоркова, отметила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из 14 стран разных континентов. Каждый гонщик команды должен будет проехать 25 кругов по реальной и по виртуальной трассе «Сочи Автодрома».

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Победа достанется той команде, которая продемонстрирует лучший результат по сумме цифрового и физического этапов.

«Это первый в истории подобный опыт!» — подчеркнула дипломат.

Общий призовой фонд соревнований составляет 500 тысяч долларов, уточнили на сайте G-Drive фиджитал-гонок. По итогам между участниками распределят 14 мест.

За первое место положена сумма 175 тысяч долларов, за второе — 90 тысяч, третье — 65 тысяч. За все остальные места также вручат денежный приз.