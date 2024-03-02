Эксклюзив 02 марта 2024, 17:17 Россию назвали ковчегом для ценностей и устремлений будущего Чернышенко: Россия стала ковчегом для ценностей и устремлений будущего

Читать 360tv в

Россия стала стала настоящим ковчегом, в котором сохранились ценности и устремления будущего. Об этом в комментарии «360» на Всемирном фестивале молодежи в Сочи 2 марта заявил зампред правительства страны Дмитрий Чернышенко.

«Сюда приехали [представители] 170 стран не просто так, они верят, что Россия — это ковчег, в котором остались ценности, устремления в будущее. И все хотят быть с нами в этот момент, все прогрессивное человечество», — подчеркнул он.

Реклама

Чернышенко выразил уверенность, что история все расставит на свои места, и призвал просто насладиться атмосферой единения на фестивале.

«Уверен, что рождается новое поколение, которое объединено целью на созидание. И все это происходит на федеральной территории Сириус на ВФМ», — сказал он.

Зампред правительства России добавил, что приехал на фестиваль из Казани, чтобы открыть квалификацию гонок в составе фиджитал-соревнований «Игры будущего».

«Здесь, на трассе „Формулы-1“, квалификации закончились, мы видим, что вся инфраструктура продолжает работать», — заключил он.