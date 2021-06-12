Первый гол Евро-2020 забили в свои ворота. Это произошло впервые

Футболист сборной Турции Мерих Демирал забил гол в свои ворота в матче группового этапа чемпионата Европы. Команда играла против соперников из Италии.

«Италия сделала рывок в первом матче благодаря автоголу Мериха Демирала», — сообщила пресс-служба турнира в Twitter.

Турецкий игрок срезал мяч в ворота своей команды на 53-й минуте встречи. Это произошло после прострела игрока «Сассуоло» Доменико Берарди.

Преимущество итальянцев на 66-й минуте удалось удвоить Чиро Иммобиле. Окончательный счет был установлен на 79-й минуте. Лоренцо Инсинье отправил мяч в дальний угол ворот Угурджана Чакыра. В итоге сборная Италия разгромила команду Турции со счетом 3:0.

Итальянцы и турки входят в группу А. Помимо них в этой группе играют Уэльс и Швейцария, футболисты которых встретятся на поле 12 июня в 16:00. Сборная России попала в группу B. Первый матч российские спортсмены проведут после бельгийцев 12 июня в 22:00.