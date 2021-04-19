Первый чемпион мира по хоккею Виктор Шувалов умер на 98-м году жизни

Первый чемпион мира по хоккею Виктор Шувалов умер в возрасте 97 лет, сообщили на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

«ФХР выражает соболезнования родным, близким Виктора Григорьевича, всем, кто знал и работал с первопроходцем отечественного хоккея», — процитировал публикацию сайт «Петербургский дневник».

В настоящий момент причина смерти хоккеиста не называется.

В 1954 году Шувалов в составе сборной СССР принял участие в первом для страны чемпионате мира по хоккею, прошедший в Стокгольме. В 1956 году хоккеист играл за нашу сборную в Олимпийских играх в Кортина-д’Ампеццо в Италии. Оба раза наша команда завоевывала золотые медали.

Ранее игрок МХК «Динамо» из Москвы Алексей Лихачев рассказал, что защитник МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов, который погиб от попадания шайбы в голову, отличался особыми человеческими и спортивными качествами. Он был добрым и открытым, а хоккей был для него не просто игрой. Молодой человек добавил, что Файзутдинов не останавливался на достигнутом и всегда хотел стать лучше в своем любимом деле.