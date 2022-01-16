Первую ракетку мира Новака Джоковича депортируют из Австралии

Новаку Джоковичу придется покинуть Австралию и пропустить Australian Open (Открытый чемпионат Австралии по теннису). Австралийский суд отклонил апелляцию на решение аннулировать его визу в Австралию. Об этом сообщил Sky Sports.

Дело Джоковича рассматривала коллегия судей из трех человек, решение было принято единогласно. Таким образом, спортсмен проиграл суд и будет депортирован из Австралии. Кроме того, начнет действовать запрет для Джоковича на посещение страны в ближайшие три года.

Новак Джокович — действующий обладатель трофея Australian Open. Он не сможет выступить на чемпионате и защитить свой титул. Первый день соревнований назначен на завтра, 17 января.

Теннисиста задержали в Мельбурне еще 5 января. Он прибыл в Австралию для участия в Australian Open. Но при проверке документов Джоковича у австралийских пограничников возникли сомнения относительно наличия у спортсмена оснований для медотвода от вакцинации против коронавируса. Тогда его визу аннулировали, однако Джокович обжаловал это решение в суде, и его отменили. Тогда он избежал депортации.

Однако австралийские власти остались непреклонны в отношении первой ракетки мира и повторно аннулировали визу Джоковича 14 января. Решение вынес министр Австралии по иммиграции Алекс Хоук. Он назвал причинами решения не в пользу спортсмена медицинские основания и интересы соблюдения порядка. Министр добавил, что аннулирование визы спортсмена отражает общественные интересы.