Джоковичу опять аннулировали визу в Австралии

Австралийские власти остались непреклонны в отношении первой ракетки мира Новака Джоковича и все-таки аннулировали его визу. Решение вынес министр Австралии по иммиграции Алекс Хоук, написал «Чемпионат.com».

Хоук назвал причинами решения не в пользу спортсмена медицинские основания и интересы соблюдения порядка. Аннулирование визы спортсмена отражает общественные интересы, сказал министр.

Юристы Джоковича собираются обжаловать это решение. Защитники теннисиста рассчитывают, что апелляцию рассмотрят в сжатые сроки, чтобы серб смог выступить на Australian Open.

Теннисиста задержали в Мельбурне 5 января. Он прибыл в Австралию для участия в Australian Open. Но при проверке документов спортсмена у австралийских пограничников возникли сомнения относительно наличия у Джоковича оснований для медотвода от вакцинации против коронавируса. Его визу аннулировали, однако в суде Джокович обжаловал это решение, и его отменили. Но при этом власти Австралии оставили за собой право депортировать первую ракетку из страны.

Австралийская журналистка ранее уличила Джоковича, что в декабре он давал интервью французскому журналу, когда уже знал о положительном результате своего ПЦР-теста. При разговоре он отказался снять маску, но во время фотосессии пренебрег и этим.

СМИ также писали, что Джоковича заподозрили в фальсификации тестов на коронавирус.