Спорт 22 января 2024, 13:33 Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал чемпионата Australian Open, обыграв португальца Нуну Боржеша. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

Спортсмен из Португалии занимает 69-ю строчку в мировом рейтинге. Российский теннисист победил в матче четвертого круга турнира со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1.

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Отмечается, что в четвертьфинале Медведев встретится с польским спортсменом Хубертом Хуркачем.