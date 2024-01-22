22 января 2024, 13:33
Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал чемпионата Australian Open, обыграв португальца Нуну Боржеша. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».
Спортсмен из Португалии занимает 69-ю строчку в мировом рейтинге. Российский теннисист победил в матче четвертого круга турнира со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1.
Реклама
Отмечается, что в четвертьфинале Медведев встретится с польским спортсменом Хубертом Хуркачем.
Теннис
Реклама
Реклама